കെഎസ്ഇബി സ്മാര്ട്ട് മീറ്റര് പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടി: ഒന്നാം ഘട്ടം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല, രണ്ടാം ഘട്ടം അനിശ്ചിതത്വത്തില്
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്ഡിന്റെ (കെ.എസ്.ഇ.ബി) സ്മാര്ട്ട് മീറ്റര് പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നല്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇപ്പോള് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് സ്ഥാപിച്ച സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് പ്രധാനമായും സോഫ്റ്റ്വെയര് സംവിധാനത്തിലെ അപര്യാപ്തതകള് കാരണം, ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ മീറ്ററുകളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ (KSEB) ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രയാസങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ട്.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് മൂന്ന് ലക്ഷം സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഹൈ ടെന്ഷന് (HT), എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെന്ഷന് (EHT) ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റര് റീഡിംഗുകള് ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് (മാനുവലായി) തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് എന്ജിനീയര്മാരാണ് ഈ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്ന ജോലികള് നിര്വഹിക്കുന്നത്. സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടും പരമ്പരാഗത രീതിയെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്ജിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷന് സി.എം.ഡി എം. ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് കത്തെഴുതി.