ഇറാനിലെ പ്രധാന എണ്ണകേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ യുഎസ് ആക്രമണം, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു, ഇനി റിഫൈനറികളെന്ന് ട്രംപ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (08:11 IST)
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം കൂടുതല് രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, ഇറാനിലെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാര്ഗ് ദ്വീപില് (Kharg Island) അമേരിക്കന് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഖാര്ഗ് ദ്വീപിലെ മുഴുവന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും തകര്ത്തെന്നും അടുത്ത ഘട്ടത്തില് റിഫൈനറികളെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഇറാന്റെ 90 ശതമാനം അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയും നടക്കുന്ന ടെര്മിനല് ഖാര്ഗ് ദ്വീപിലാണ്. നിലവില് എണ്ണ ടെര്മിനലുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കപ്പല്ഗതാഗതം തടയാന് ഇറാന് ശ്രമിച്ചാല്, പിന്നീട് എണ്ണസൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കുമെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു.
ഇറാനിലെ പ്രധാന എണ്ണഖനികളില് നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില് പൈപ്പ്ലൈന് വഴി ഖാര്ഗ് ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വലിയ ടാങ്കറുകളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെ വലിയ തോതില് ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയാല് ആഗോള എണ്ണവിലയില് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം തകരുകയാണെങ്കില് ആഗോള വിപണിയില് എണ്ണവിതരണം കുറയുകയും വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്യാം.
ഇറാന്റെ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമാക്കിയാല് പ്രാദേശിക ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചടികള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് ഗള്ഫ് മേഖലയില് സംഘര്ഷം കൂടുതല് വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉയരുന്നുണ്ട്.