തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയ റേഷൻ അരി 'പൊന്നി' അരിയായി വിറ്റഴിച്ചു
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പ്രശസ്തമായ 'പൊന്നി' അരിയാണെന്ന വ്യാജേന വിൽക്കുന്ന രീതി വ്യാപകമാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി തമിഴ്നാട്, കേരള സർക്കാരുകൾ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി കടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്നാട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും പോലീസും കൂടി നടപടികളിൽ പങ്കുചേർന്നതോടെ, കടത്തുകാരിൽ ചിലരെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ റേഷൻ അരി കേരളത്തിലെ മില്ലുകളിലെത്തിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത് 'പൊന്നി' അരിയാണെന്ന വ്യാജേന വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യം അവർ കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.