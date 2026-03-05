വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
'സൈനിക സംഘര്‍ഷം ഒരു പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരമല്ല': ഇറാന്‍, ഇസ്രായേല്‍, ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:29 IST)
ഉക്രെയ്നില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമീപകാല യുദ്ധത്തെയും പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള സമാധാനത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയല്ല സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഫിന്നിഷ് പ്രസിഡന്റ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ സ്റ്റബ്ബിനൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് മോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 'ഇന്ന് ലോകം അസ്ഥിരതയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഉക്രെയ്ന്‍ മുതല്‍ പശ്ചിമേഷ്യ വരെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ഫിന്‍ലന്‍ഡും നിയമവാഴ്ചയിലും സംഭാഷണത്തിലും നയതന്ത്രത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാനാവില്ല എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ യോജിപ്പിലാണ്. അത് ഉക്രെയ്‌നായാലും പശ്ചിമേഷ്യയായാലും, സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള അവസാനത്തിനും സമാധാനത്തിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ പിന്തുണ നല്‍കുന്നത് തുടരും.'-മോദി പറഞ്ഞു.

'ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലും സുസ്ഥിരതയിലും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി ഇന്ത്യ-ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് ബന്ധങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ്. AI മുതല്‍ 6G ടെലികോം വരെയും ശുദ്ധമായ ഊര്‍ജ്ജം മുതല്‍ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വരെയും ഉള്ള ഈ പങ്കാളിത്തം നിരവധി ഹൈടെക് മേഖലകളിലെ നമ്മുടെ സഹകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും'- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


