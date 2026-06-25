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കനത്ത വിമാന തിരക്ക്; എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് അതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിച്ചു
കനത്ത വിമാന തിരക്ക് മൂലം എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് അതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിച്ചു. ഡല്ഹിയില് നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പറന്ന എയര് ഇന്ത്യ വിമാനമാണ് ലാന്ഡിങ് സമത്തിനിടെ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില് പാകിസ്താന്റെ വ്യോമാതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിച്ചത്. ഇക്കാര്യം എയര്ലൈന്സ് സ്ഥിരികരിച്ചു. ജൂണ് 22നാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഇക്കാര്യത്തില് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ ഡിജിസിഎക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. 479എന്ന വിമാനം അട്ടാരി അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തി മറികടന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റില് താഴെ മാത്രമാണ് തുടര്ന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനി എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോളറുമായി മുന്കൂട്ടി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഇത് നടത്തിയതെന്ന് ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കി.
അമൃത്സര് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ കനത്ത വിമാനത്തിരക്കാണ് ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
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നോവായി മാറി പതിനാറുകാരൻ ജുവിൻ; മരണത്തിലും ഏഴ് പേർക്ക് ജീവന്റെ വെളിച്ചമേകി മടക്കം
ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിരുന്ന പതിനാറുകാരൻ ജൂവിൻ രാജുവിന്റെ വേർപാട് നാടിനാകെ കണ്ണീരായി. മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആഴമേറിയ ദുഃഖത്തിനിടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമേകാൻ ജൂവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ, മരണത്തിലും 7 പേർക്കാണ് ഈ കൗമാരക്കാരൻ ജീവിതത്തിന്റെ പുതുവെളിച്ചം പകർന്നു നൽകി യാത്രയാകുന്നത്. സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്നും പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ജൂവിൻ.