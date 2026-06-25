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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (09:10 IST)

കനത്ത വിമാന തിരക്ക്; എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു

plane
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (09:10 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (09:12 IST)
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കനത്ത വിമാന തിരക്ക് മൂലം എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പറന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനമാണ് ലാന്‍ഡിങ് സമത്തിനിടെ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ പാകിസ്താന്റെ വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ഇക്കാര്യം എയര്‍ലൈന്‍സ് സ്ഥിരികരിച്ചു. ജൂണ്‍ 22നാണ് സംഭവം നടന്നത്.
 
ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്‍സിയായ ഡിജിസിഎക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 479എന്ന വിമാനം അട്ടാരി അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തി മറികടന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് തുടര്‍ന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനി എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളറുമായി മുന്‍കൂട്ടി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഇത് നടത്തിയതെന്ന് ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കി.
 
അമൃത്സര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ കനത്ത വിമാനത്തിരക്കാണ് ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
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ശ്രീനു എസ്
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