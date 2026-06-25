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ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ധനവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, ചെറുവിരൽ അനക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നത്
ഇസ്രയേൽ - ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപുള്ള നിലയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില താഴ്ന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിനു 72.34 ഡോളറിലെത്തി. ഫെബ്രുവരി 27 നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിലയിൽ ഇത്രയും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവില്ല.
യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടത്തിവിട്ടിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഴിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധത്തെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ പെട്രോളിയം കമ്പനികളോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ തയ്യാറല്ല.
യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ ഏപ്രിൽ 30 ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 126 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. റെക്കോർഡ് വിലയിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഹോർമുസിന്റെ അപ്പുറം കുടുങ്ങിയ നിരവധി കപ്പലുകൾ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭ്യത കൂട്ടി. 60 ദിവസത്തേക്ക് ഇറാന് പൊതുവിപണിയിൽ എണ്ണ വിൽക്കാൻ യുഎസ് നൽകിയ അനുമതിയും ഗുണമായി.
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