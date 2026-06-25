  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Crude Oil Rate India Petrol Diesel
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (08:40 IST)

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ധനവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, ചെറുവിരൽ അനക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നത്

Crude Oil Rate India Petrol Diesel, Crude Oil Rate, Petrol Diesel Rate India, ക്രൂഡ് ഓയിൽ
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:40 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (08:53 IST)
google-news
ഇസ്രയേൽ - ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപുള്ള നിലയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില താഴ്ന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിനു 72.34 ഡോളറിലെത്തി. ഫെബ്രുവരി 27 നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിലയിൽ ഇത്രയും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവില്ല. 
 
യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടത്തിവിട്ടിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഴിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധത്തെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ പെട്രോളിയം കമ്പനികളോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ തയ്യാറല്ല. 
 
യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ ഏപ്രിൽ 30 ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 126 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. റെക്കോർഡ് വിലയിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഹോർമുസിന്റെ അപ്പുറം കുടുങ്ങിയ നിരവധി കപ്പലുകൾ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭ്യത കൂട്ടി. 60 ദിവസത്തേക്ക് ഇറാന് പൊതുവിപണിയിൽ എണ്ണ വിൽക്കാൻ യുഎസ് നൽകിയ അനുമതിയും ഗുണമായി. 
About Writer
WEBDUNIA

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

നോവായി മാറി പതിനാറുകാരൻ ജുവിൻ; മരണത്തിലും ഏഴ് പേർക്ക് ജീവന്റെ വെളിച്ചമേകി മടക്കം

നോവായി മാറി പതിനാറുകാരൻ ജുവിൻ; മരണത്തിലും ഏഴ് പേർക്ക് ജീവന്റെ വെളിച്ചമേകി മടക്കംഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിരുന്ന പതിനാറുകാരൻ ജൂവിൻ രാജുവിന്റെ വേർപാട് നാടിനാകെ കണ്ണീരായി. മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആഴമേറിയ ദുഃഖത്തിനിടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമേകാൻ ജൂവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ, മരണത്തിലും 7 പേർക്കാണ് ഈ കൗമാരക്കാരൻ ജീവിതത്തിന്റെ പുതുവെളിച്ചം പകർന്നു നൽകി യാത്രയാകുന്നത്. സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ജൂവിൻ.

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിസുനില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവങ്ങളുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 20 അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.

സുരേഷ് ഗോപി പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം ലഭിച്ചില്ല; കടുവയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ പ്രതിഷേധം

സുരേഷ് ഗോപി പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം ലഭിച്ചില്ല; കടുവയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ പ്രതിഷേധംകേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിനിടെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.

മാസപ്പടി കേസില്‍ വീണയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; എസ്എഫ്ഐഒ 134 നിര്‍ണായക രേഖകള്‍ ഇഡിക്ക് കൈമാറി

മാസപ്പടി കേസില്‍ വീണയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; എസ്എഫ്ഐഒ 134 നിര്‍ണായക രേഖകള്‍ ഇഡിക്ക് കൈമാറിമാസപ്പടി കേസില്‍ വീണയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; എസ്എഫ്ഐഒ 134 നിര്‍ണായക രേഖകള്‍ ഇഡിക്ക് കൈമാറി

'ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നാമത്തിൽ'; കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും അസാധു

'ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നാമത്തിൽ'; കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും അസാധുപാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ചട്ടംലംഘിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് നടപടി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര 21-ാം വാർഡ് മെമ്പർ സുനിൽ ചുവറ്റുപാടത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിയത്.