ഇന്ത്യയില് ഓരോ 90 മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീധന മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു
ഇന്ത്യയിലുടനീളം സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളില് യുവ വധുക്കള് മരിക്കുന്നതിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പതിവ് പോലെ പുറത്തുവരുന്നു. പെണ്മക്കള് ഇപ്പോഴും വിവാഹത്തിന്റെ വില അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നല്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. നാഷണല് ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം 2024 ല് ഇന്ത്യയില് 5,737 സ്ത്രീധന മരണങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തി. അതായത്, ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം 16 സ്ത്രീകള്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഓരോ 90 മിനിറ്റിലും ഒരു മരണം.
സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം പുതിയതല്ല. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ മുമ്പ് 1914 ല് സ്നേഹലത മുഖോപാധ്യായ എന്ന യുവതി തന്റെ പിതാവിന് സ്ത്രീധന ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാന് കഴിയാത്തതിനാല് സ്വയം തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ 1961 ല് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കി. ഈ ആചാരം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു.
എന്നാല് നിയമപരമായ സംരക്ഷണങ്ങള്, കര്ശനമായ നിയമങ്ങള്, വര്ഷങ്ങളുടെ ബോധവല്ക്കരണ കാമ്പെയ്നുകള് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈ സംവിധാനം സമൂഹത്തില് ആഴത്തില് വേരൂന്നി.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.