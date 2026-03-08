സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (14:05 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് എല്പിജി ബുക്കിംഗുകള്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി. ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടര് ബുക്കിംഗുകള് 25 ദിവസത്തിലൊരിക്കല് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് ബുക്കിംഗുകള് വര്ദ്ധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. വാണിജ്യ സിലിണ്ടര് വിതരണത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹോട്ടലുകളുടെയും കാന്റീനുകളുടെയും പ്രവര്ത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് 60 രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 115 രൂപയും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയില് ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറിന് 920 രൂപയാണ് വില. ഈ വര്ഷം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 302.5 രൂപ വര്ദ്ധിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇറാന് സംഘര്ഷം ഇന്ത്യന് കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന സൂചനകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ടാങ്കര് ഗതാഗതം
തടസ്സപ്പെട്ടാല് പാചക വാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതില് കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇറാന് കൂടുതല് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും.
നിലവിലുള്ള എല്പിജി സ്റ്റോക്കുകള് ഏകദേശം 30 ദിവസം കൂടി നിലനില്ക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് പറയുന്നു. മാര്ച്ചില് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്ത ഡെലിവറികള് വൈകിയാല് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന ഭയത്താല് ആളുകള് റീഫില്ലുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയാല് ഈ കരുതല് ശേഖരം വേഗത്തില് തീര്ന്നുപോകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു.