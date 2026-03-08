സ്ത്രീകൾക്ക് മാസം 2500 രൂപ, വിവാഹത്തിന് ഒരു പവൻ സ്വർണവും സാരിയും, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി വിജയ്

അഭിറാം മനോഹർ|
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വമ്പന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി നടന് വിജയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ പെന്ഷന്, സൗജന്യ LPG സിലിണ്ടര്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്ഷിപ്പ്, സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സേന എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ വമ്പന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വിജയ് നടത്തിയത്.
സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്, കര്ഷകര്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, തൊഴിലാളി വര്ഗം എന്നിവരുടെ അഭിലാഷങ്ങള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ, TVK-യുടെ പ്രചാരണ ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.ജി. അരുണ്രാജ് നേതൃത്വം നല്കിയ സമിതിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആലോചനകള്ക്ക് ശേഷമാണ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്.
പ്രധാന പദ്ധതികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും
1. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2,500
60 വയസ്സ് തികഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകള്ക്കും പ്രതിമാസം 2,500 ധനസഹായം നല്കുമെന്ന് വിജയ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകള് ഒഴികെ എല്ലാവര്ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
2. 'അന്നപൂര്ണ സൂപ്പര് സിക്സ്' പദ്ധതി
ഓരോ കുടുംബത്തിനും വര്ഷം തോറും ആറ് സൗജന്യ LPG സിലിണ്ടറുകള് നല്കും. വീട്ടുചെലവ് ലഘൂകരിക്കാനും വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കാനുമാണ് ഈ പദ്ധതി.
3. വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്ഷിപ്പ് - ?15,000
ഒന്ന് മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര്ക്കോ രക്ഷിതാക്കള്ക്കോ വാര്ഷിക സ്കോളര്ഷിപ്പ് ആയി ?15,000 നല്കും. സ്കൂള് ഡ്രോപ്പ്ഔട്ട് ഒഴിവാക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ തുടര്ച്ച ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
4. 'വെട്രി യാത്ര' - സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര
തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ബസുകളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പ് നല്കുന്ന 'വെട്രി യാത്ര' പദ്ധതി TVK അധികാരത്തില് വന്നാല് നടപ്പിലാക്കും.
5. 'റാണി വേലു നാച്ചിയാര് സേന' - സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സേന
പൊതു ഇടങ്ങളില് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് 'റാണി വേലു നാച്ചിയാര് സേന' എന്ന പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേന രൂപീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകദേശം 500 ടീമുകള് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.
6. സ്വയം സഹായ സംഘ വായ്പ - 5 ലക്ഷം വരെ
വനിതാ സംരംഭകര്ക്ക് ചെറുകിട ബിസിനസുകള്ക്ക് ഫണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന്, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള് വഴി ?5 ലക്ഷം വരെ 100 ശതമാനം സബ്സിഡി വായ്പ നല്കും.
7. 'തായ് മാമന് സ്വര്ണ മോതിരം' പദ്ധതി
ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും സ്വര്ണ മോതിരം സമ്മാനിക്കുന്ന പദ്ധതി
8. സ്ത്രീ-ശിശു-മുതിര്ന്ന പൗര വകുപ്പ്
സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്, മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് എന്നിവര്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സര്ക്കാര് വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കും. ഈ വകുപ്പ് നേരിട്ട് വിജയിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കും. വിവാഹിതയാകുന്ന യുവതികള്ക്ക് ഒരു പവന് സ്വര്ണ്ണവും സാരിയും നല്കുമെന്നും അവരുടെ ആഘോഷത്തില് ഒരു സഹോദരന്റെ പങ്കെന്ന നിലയിലാകും ഇത് നല്കുകയെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.