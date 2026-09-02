സുശാന്ത് സിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ ദിശ സാലിയാന്റെ മരണം: കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടന് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂതിന്റെ മുന് മാനേജര് ദിശ സാലിയാന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് നിര്ണ്ണായക ഉത്തരവുമായി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. കേസിന്റെ അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറാന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസില് അടിയന്തരമായി എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കില് കോടതിയുടെ കൃത്യമായ നിര്ദ്ദേശമില്ലാതെ ആരെയും കുറ്റാരോപിതരോ പ്രതികളോ ആയി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ദിശ സാലിയാന്റെ പിതാവ് സതീഷ് സാലിയാന് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
മരണത്തിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹതകള് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മുന്പത്തെ അന്വേഷണങ്ങളിലെ പാളിച്ചകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജന്സിയായ സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറികൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ്. മുന്വിധിയോടെ ആരുടെയും പേര് പ്രതിപ്പട്ടികയില് ചേര്ക്കരുതെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമേ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാവു എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
2020 ജൂണിലാണ് മുംബൈയിലെ അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് നിന്ന് വീണ് ദിശ സാലിയാന് മരണപ്പെടുന്നത്. ദിശയുടെ മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് നടന് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂതിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. മുംബൈ പോലീസ് കേസ് അസ്വാഭാവിക മരണമായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് കേസില് ഉന്നതതല ഇടപെടല് നടന്നെന്നും രാഷ്ട്രീയമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടെന്നും ദിശയുടെ മാതാപിതാക്കള് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.