  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Neet UG exam may shift to CBT mode NTA begins preparations
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (14:22 IST)

നീറ്റ് പരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത രീതിയിലേക്ക്, തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി എൻടിഎ: പുതിയ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തും

Exams
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (14:26 IST)
google-news
നീറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്ഠിത ടെസ്റ്റ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ച് നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം സുരക്ഷിതമായ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എന്‍ടിഎ ഓള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷന്റെ സഹായം തേടി. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച തടയുന്നതിനും പരീക്ഷകള്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കാനുമാണ് നടപടി.
 
സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എഞ്ചിനിയറിങ് കോളേജുകള്‍,പോളിടെക്‌നിക്കുകള്‍,മറ്റ് സാങ്കേതിക/ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ , ഐടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് എന്‍ടിഎ ഓള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി, പവര്‍ ബാക്കപ്പ്, സിസിടിവി നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ , പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തേടിയത്. വിവരങ്ങള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15നകം സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'നമ്മള്‍ കാണാതെ അവര്‍ക്ക് ബാത്ത്‌റൂമില്‍ പോകാന്‍ പോലും കഴിയില്ല': ഇറാനെ യുഎസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നോക്കിയാൽ മതി, മതം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട : എതിർപ്പുമായി കാന്തപുരം വിഭാഗം

മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നോക്കിയാൽ മതി, മതം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട : എതിർപ്പുമായി കാന്തപുരം വിഭാഗംമുഖ്യമന്ത്രി ഭരിച്ചാല്‍ മതി മതം വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ നില്‍ക്കണ്ടെന്ന് എസ്എസ്എഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മതം വ്യാഖ്യാനിക്കലല്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ധര്‍മ്മം, മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നടത്തുക. എസ്എസ്എഫ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്കഴിഞ്ഞ മാസം ആറന്‍മുളയിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച, അനധികൃത ലൈറ്റുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് (SUV) മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്പിണറായിയുടെ നിലപാട് തള്ളി തോമസ് ഐസക് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് വിഷയത്തില്‍ തുറന്ന ചര്‍ച്ച വെണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്വിവരം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അര്‍ഹത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് റേഷന്‍ കടകളിലെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!റോഡില്‍ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പിന്റെ മൃതദേഹം ആദരവോടെ സംസ്‌കരിച്ച നാട്ടുകാര്‍, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി കര്‍ണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കുക്കെ സുബ്രഹ്‌മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.