എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്നത്?, എസ്ഐആറിൽ പോയത് 2.9 കോടി വോട്ടർമാർ, വോട്ട്കൊള്ളയെന്ന് കോൺഗ്രസ്
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്ന് 2 കോടിയിലധികം വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവത്തില് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ്. നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ബിജെപിയുടെ ചട്ടുകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി കസേര സംരക്ഷണ കമ്മീഷനായി അധഃപതിച്ചെന്നും കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ ആരോപിച്ചു.
ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സ്ഥലങ്ങളില് വോട്ടര്മാരെ ചേര്ക്കുകയും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് വോട്ട് വിഭജിച്ച് മാറ്റുകയുമാണ് കമ്മീഷന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഖാര്ഗെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വൊട്ട് ചോരി ആയോഗ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല് ഗാന്ധി തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എസ്ഐആര് കരട് പട്ടികയില് നിന്ന് 2.07 കോടി വോട്ടര്മാരാണ് പുറത്തായത്. അതായത് അഞ്ചില് ഒന്ന് വോട്ടര്മാര്. ഇത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനും നിയമസഞ്ഞാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനും ഇടയില് 39 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടര്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പായി ചേര്ക്കപ്പെട്ട ഈ 39 ലക്ഷം വോട്ടര്മാര് ഇപ്പോഴെവിടെ. ഇതെല്ലാം വോട്ട് തട്ടിപ്പിന്റെ തെളിവുകളാണ്. ബംഗാളില് എസ്ഐആര് റിവിഷന് വന്നപ്പോള് വെട്ടിമാറ്റിയ പേരുകളില് 91 ശതമാനവും അപ്പീലുകള്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെടൂക്കേണ്ടി വന്നു. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വോട്ടര്മാരെ നീക്കം ചെയ്ത് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ശ്രമിക്കുന്നത്. സമാനമായ രീതിയാണ് ഡല്ഹിയിലും ആവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും ഗാര്ഗെ ആരോപിച്ചു.
ബംഗാളില് എസ്ഐആറില് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 91 ശതമാനത്തെയും അപ്പീലുകള്ക്ക് ശേഷം തിരികെചേര്ത്തു. തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം... ഞാന് അന്നും ഇന്നും പറയുന്നു. ഇത് വോട്ട് മോഷണമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില് 2.07 കോടി വോട്ടര്മാരെയാണ് കരട് പട്ടികയില് നിന്ന് നീക്കിയത്. രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.