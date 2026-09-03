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  4. Heavy rain likely in several states across the country until September 5
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (09:17 IST)

സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചുവരെ രാജ്യത്തെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: ഐഎംഡി പ്രവചനം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (09:20 IST)
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ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഏഴ് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്തതോ വളരെ ശക്തമായതോ ആയ മഴ പ്രവചിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 2 നും 5 നും ഇടയില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മധ്യപ്രദേശിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു ന്യൂനമര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാല്‍ കാലാവസ്ഥയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബീഹാര്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, കിഴക്കന്‍ മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. 
 
വരും ആഴ്ചയില്‍ നിരവധി വടക്കന്‍, മധ്യ, കിഴക്കന്‍, തെക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീര്‍, ലഡാക്ക്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2 നും 5 നും ഇടയില്‍ മഴ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2 മുതല്‍ 8 വരെ മഴ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
 
സെപ്റ്റംബര്‍ 3, 4 തീയതികളില്‍ ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും സെപ്റ്റംബര്‍ 2 നും 5 നും ഇടയില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 6, 7 തീയതികളില്‍ കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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