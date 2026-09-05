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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (09:25 IST)

കൈ വിടെടാ... നീയാരാ... രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം, കയ്യാങ്കളി

Ramya haridas, Local congress Leaders, Youth congress, Kerala Politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (09:29 IST)
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ചിറയിന്‍കീഴ് എംഎല്‍എ രമ്യ ഹരിദാസും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മില്‍ കയ്യാങ്കളി. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ തന്നെ ആക്രമിച്ചെന്നാണ് എംഎല്‍എ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പരാതി. അതേസമയം എംഎല്‍എ ആക്രമിച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം സജിത്ത് ആരോപിച്ചു. രമ്യ ഹരിദാസ് സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചിറയിന്‍കീഴ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പ്രൊജക്റ്റ് ഇമ്പ്‌ലിമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. യോഗത്തില്‍ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പിഎം പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്ത് കരാറുകാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് എംഎല്‍എയും പിഎയും അടക്കമുള്ളവര്‍ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംവാദത്തിലാണ് വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നത്. എംഎല്‍എ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ സജിത് ആരോപിച്ചു.
 
 അതേസമയം കയ്യാങ്കളിക്കിടെ രമ്യാ ഹരിദാസ് എന്നെ വിടെടാ... നീയാരാടാ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതും ക്ഷോഭത്തില്‍ പെരുമാറുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം എംഎല്‍എയുടെ ആരോപണത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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