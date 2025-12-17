ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കല്‍ വേണ്ട: നിരോധന ഉത്തരവിറക്കി കര്‍ണാടക പോലീസ്

നവവത്സര ആഘോഷങ്ങളില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ 19 മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിരോധന ഉത്തരവിറക്കി കര്‍ണാടക പോലീസ്. നവവത്സര ആഘോഷങ്ങളില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ 19 മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു സ്ഥലത്ത് പരിപാടി നടത്താന്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്നിടത്ത് സിസിടിവി നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്നും സെലിബ്രിറ്റികളെ ക്ഷണിച്ചാല്‍ മുന്‍കൂറായി അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗോവയില്‍ നിശാ പബ്ബ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്‍കരുതല്‍ എന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം ഡല്‍ഹിയിലെ മലിനീകരണ തോത് ക്രമാതീതമായി വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മലിനീകരണം അതിന്റെ ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ദേശീയ തലസ്ഥാനം മോശം വായു ഗുണനിലവാരവുമായി പൊരുതുന്നത് തുടരുന്നതിനാല്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (PUCC) ഇല്ലാത്ത വാഹന ഉടമകള്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 18 വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ ഇന്ധനം നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദര്‍ സിംഗ് സിര്‍സ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂടാതെ, ഡല്‍ഹിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് കര്‍ശന നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും BS-VI എമിഷന്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതുമായ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. അമിതമായ പുക പുറന്തള്ളുന്നതിലൂടെ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാകും.


