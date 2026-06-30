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  4. Restrictions on petrol and diesel sales in the country to end on July 1
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (08:30 IST)

യുദ്ധകാല നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില്‍പ്പനകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജൂലൈ 1ന് അവസാനിക്കും

Indian oil corporation,Petroleum, LPG,India News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:30 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:31 IST)
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ജൂലൈ 1 മുതല്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കുള്ള താല്‍ക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം നീക്കും. ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല്‍ യുദ്ധവും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതും മൂലമുണ്ടായ തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആഭ്യന്തര ഇന്ധന വിതരണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം ആദ്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അടിയന്തര നടപടികള്‍ ഇതോടെ അവസാനിക്കും.
 
വിതരണക്ഷാമം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ചില്ലറ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്ന് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വാങ്ങുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഡീസല്‍ വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ ദിവസേന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഗള്‍ഫിനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല്‍ യുദ്ധം ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ധന ലഭ്യതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.
 
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേന്ദ്രം വാണിജ്യ എല്‍പിജി വിതരണം പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. യുഎസും ഇസ്രായേലും യുദ്ധം ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ചില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ താല്‍ക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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