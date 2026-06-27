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എല് നിനോ: ജൂലൈയില് മഴ ദുര്ബലമാകുമോ, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാണ്
ഇന്ത്യയിലുടനീളം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല് നിനോയെക്കുറിച്ചും വരും ആഴ്ചകളിലെ മഴയുടെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഒരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ജൂണില് സാധാരണയിലും താഴെ മഴ തുടരുന്നതിനാല് ജൂലൈയില് മണ്സൂണ് വേഗത കൈവരിക്കുമോ അതോ എല് നിനോ സാഹചര്യങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.
ജൂണ് 25 ന് പുറത്തിറക്കിയ ഐഎംഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കാലാവസ്ഥാ രീതികളില് കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂമധ്യരേഖാ പസഫിക് സമുദ്രത്തില് എല് നിനോ അവസ്ഥകള് നിലവില് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് സീസണില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുമെന്നും ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മണ്സൂണ് മിഷന് കപ്പിള്ഡ് ഫോര്കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവചന മാതൃകകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരും ആഴ്ചകളില് എല് നിനോ തീവ്രമായേക്കാമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മഴ വിതരണത്തില് അതിന്റെ സാധ്യമായ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്.
എല് നിനോ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്സൂണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി പറയുന്നു. ജൂണ് 1 നും ജൂണ് 24 നും ഇടയില്, ഇന്ത്യയില് സാധാരണയേക്കാള് 42% കുറവ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂണ് 18 നും ജൂണ് 24 നും ഇടയിലുള്ള ആഴ്ചയില് മാത്രം, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മഴ ശരാശരിയേക്കാള് 47% താഴെയായിരുന്നു.