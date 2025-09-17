സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യയില് പേവിഷബാധ ഒരു പ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി തുടരുന്നു, പ്രധാനമായും നായ്ക്കളുടെ കടിയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതിനാല്, സമയബന്ധിതമായ കേസ് മാനേജ്മെന്റ്, നിരീക്ഷണം, പരിശീലനം, സമൂഹ അവബോധം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന് 780 മെഡിക്കല് കോളേജുകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്രം നിര്ദ്ദേശം നല്കി. സെപ്റ്റംബര് 16-ന് പുറത്തിറക്കിയ റാബിസ് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിര്ദ്ദേശത്തില്, നാഷണല് മെഡിക്കല് കമ്മീഷന് (NMC) റാബിസ് '100% മാരകമാണ്, എന്നാല് മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ ഉടന് തന്നെ പോസ്റ്റ്-എക്സ്പോഷര് പ്രോഫിലാക്സിസ് (PEP) സമയബന്ധിതമായി നല്കുന്നതിലൂടെ ഏതാണ്ട് 100% തടയാവുന്നതുമാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.
മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ ഇരകളെ സമയബന്ധിതമായും ഫലപ്രദമായും ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി, സാധാരണയായി ആശുപത്രികളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കല് കോളേജുകള്, ആന്റി-റാബിസ് വാക്സിന് (ARV), ആന്റി-റാബിസ് സെറം (ARS) എന്നിവയുടെ സ്ഥിരമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കല് കോളേജുകള് ഒരു പ്രത്യേക അനിമല് ബൈറ്റ് എക്സ്പോഷര് (ABE) രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കാനും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് സ്ഥാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മൃഗ കടിയേറ്റ കേസുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങള് പതിവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.
എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ കേസുകളും നായയുടെ കടിയേറ്റ കേസുകളും സംശയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ റാബിസ് കേസുകളും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അതത് സംസ്ഥാന നോഡല് ഓഫീസര്-NRCP-യെ അറിയിക്കണമെന്നും അവര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.