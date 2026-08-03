നീതിയുക്തമായ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കെഎം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു
കൊച്ചി: 'സിറാജ്' ദിനപത്രത്തിന്റെ മുന് ബ്യൂറോ ചീഫ് കെ.എം. ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജസീല കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിചാരണക്കോടതി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കോടതി മാറ്റം നടന്നതെന്ന് ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചു. വിചാരണ നീതിയുക്തമായും നിഷ്പക്ഷമായും നടക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയും അവര് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന സെഷന്സ് കോടതി-1 ലേക്ക് കേസ് മാറ്റണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടര്ക്ക് മതിയായ പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്തതിനാല് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്നും പകരം ഒരു സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി നാളെ ഹര്ജി പരിഗണിക്കും.