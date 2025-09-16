ചൊവ്വ, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

മില്‍മ പാല്‍ വില ഉടന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കില്ല: കേരള പാല്‍ വില പരിഷ്‌കരണം മാറ്റിവച്ചു

സംസ്ഥാന ഫെഡറേഷന്റെയും യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്.

milk
milk
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (20:41 IST)
പാല്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടിയില്‍ അടുത്തിടെ കുറവു വരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മില്‍മ കേരളത്തില്‍ പാല്‍ വില വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ജനുവരി വരെ നീട്ടിവച്ചു. വിലനിര്‍ണ്ണയം സംബന്ധിച്ച ശുപാര്‍ശകള്‍ അവലോകനം ചെയ്ത പ്രാദേശിക യൂണിയനുകളുടെയും സംസ്ഥാന ഫെഡറേഷന്റെയും യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഉപദേശിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 22 മുതല്‍ പാല്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ജിഎസ്ടിയുടെ പ്രയോജനം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ഉടനടി വില വര്‍ധനവിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല. എറണാകുളം റീജിയണല്‍ യൂണിയന്‍ ലിറ്ററിന് 6 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവിന് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു, അതേസമയം ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് 5 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ തിരുവനന്തപുരം, മലബാര്‍ യൂണിയനുകള്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഫെഡറേഷന് വിടുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പാല്‍ വിലയില്‍ അവസാനമായി പരിഷ്‌കരണം വന്നത് 2022 ഡിസംബറിലാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :