ചൊവ്വ, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ ഐആര്‍സിടിസി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിന്റെ ആദ്യ 15 മിനിറ്റിന് ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ പുതിയ നിയമം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (13:35 IST)
യാത്രക്കാര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. 2025 ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍, റിസര്‍വേഷന്‍ വിന്‍ഡോ തുറന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഐആര്‍സിടിസി വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി റിസര്‍വ് ചെയ്ത ജനറല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആധാര്‍ പ്രാമാണീകരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കും.

യഥാര്‍ത്ഥ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് റിസര്‍വേഷന്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. പിആര്‍എസ് കൗണ്ടറുകളില്‍ ജനറല്‍ റിസര്‍വ്ഡ് ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ബുക്കിംഗുകള്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള 10 മിനിറ്റ് നിയന്ത്രണം യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റിസര്‍വേഷന്‍ വിന്‍ഡോയുടെ ആദ്യ 10 മിനിറ്റില്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ അനുവാദമുണ്ടാകില്ല, ഇത് വ്യക്തികള്‍ക്ക് സീറ്റുകള്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച അവസരം നല്‍കുന്നു.


