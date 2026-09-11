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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (10:47 IST)

വൈറലായ ChatGPT 80കളിലെ ഫോട്ടോ ട്രെന്‍ഡ് പരീക്ഷിച്ചോ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Open AI, Chat GPT Atlas, AI Browser,ഓപ്പൺ എഐ
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (09:49 IST)
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വൈറലായി മാറിയ 'ChatGPT 80കളിലെ ഫോട്ടോ' ട്രെന്‍ഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡുകള്‍ വര്‍ണ്ണാഭമായതും ഗൃഹാതുരത്വം ഉണര്‍ത്തുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ ChatGPT-യില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും, 1980-കളിലെ ശൈലിയിലുള്ള (വലിയ ഹെയര്‍സ്‌റ്റൈലുകള്‍, അന്നത്തെ വസ്ത്രധാരണം, സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ്, വിന്റേജ് ഫിലിം ഗ്രെയിന്‍ എന്നിവയോടെയുള്ള) ആകര്‍ഷകമായ ചിത്രങ്ങളായി അവയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാന്‍ AI-യോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ അതിശയകരമാംവിധം യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നവയാണ്. ഇതാണ് ഈ ട്രെന്‍ഡ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അതിവേഗം പടരാന്‍ കാരണമായത്. എന്നാല്‍, സ്വന്തം ചിത്രത്തിന്റെ AI പതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിരുപദ്രവകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഒരു AI പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വ്യക്തിപരമായ ഫോട്ടോ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ചില സ്വകാര്യതാ ആശങ്കകള്‍ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 
സ്‌ക്രീനില്‍ കാണുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഒരു ഫോട്ടോയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിച്ചേക്കാവുന്നതിനാല്‍ അവരുടെ മുഖം 'വ്യക്തിഗത വിവരമായി' (personal data) കണക്കാക്കാം. ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം (background) ഇതിലും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. വീട്ടുനമ്പറുകള്‍, തെരുവ് ബോര്‍ഡുകള്‍, വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പറുകള്‍, ജോലിസ്ഥലങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ആളുകള്‍ എന്നിവ അബദ്ധവശാല്‍ ഫോട്ടോയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടേക്കാം.
 
ഇവമഏേജഠയിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍, അത് ആ സേവനവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും OpenAI-യുടെ ഡാറ്റാ നയങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ ഇതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാകാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ തീരുമാനിക്കാത്ത പക്ഷം, ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കം തങ്ങളുടെ മോഡലുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് OpenAI വ്യക്തമാക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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