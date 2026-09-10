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  4. We will not allow our soil to be used for anti-India activities
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (08:38 IST)

ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല: ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉറപ്പ്

Hormus
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (08:42 IST)
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പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവെച്ച വേളയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സ്വന്തം മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെ ബുധനാഴ്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് ഉറപ്പുനല്‍കി. ശ്രീലങ്കന്‍ വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്ത്യ നല്‍കിയ വ്യോമപ്രതിരോധ ഗണ്ണുകള്‍ ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബന്‍തോട്ട തുറമുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ അനുഭവം കണക്കിലെടുത്ത് അയല്‍രാജ്യങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ബാങ്കുകളുടെ വായ്പയോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വമ്പന്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ദില്ലിക്ക് ദീര്‍ഘകാലമായി ആശങ്കയുണ്ട്. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2017-ല്‍ ഈ തുറമുഖം 99 വര്‍ഷത്തെ പാട്ടക്കരാര്‍ പ്രകാരം ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടി വന്നിരുന്നു. തുറമുഖത്തോടൊപ്പം അതിനു ചുറ്റുമുള്ള 15,000 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.
 
ശ്രീലങ്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ L70 ഗണ്ണുകള്‍ നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും നാഷണല്‍ കേഡറ്റ് കോര്‍പ്‌സ് (NCC), നാഷണല്‍ ഡിഫന്‍സ് കോളേജുകള്‍ (NDC) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങള്‍ (MoU) ഇരുപക്ഷവും കൈമാറിയതായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.
 
രാജ്നാഥ് സിംഗ് ശ്രീലങ്കയില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര-പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി സിംഗ് ചൊവ്വാഴ്ച കൊളംബോയിലെത്തി.
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ശ്രീനു എസ്
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