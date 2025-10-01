സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
1 ഒക്ടോബര് 2025
ഇന്ന് ലോകം അവസാനിച്ചാല് നിങ്ങള് ഏത് രാജ്യത്തെയാണ് രക്ഷിക്കുക? എന്ന് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോള് നല്കിയ ഉത്തരം ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു. ലോകം സമ്പൂര്ണ നാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പ്പിക സാഹചര്യത്തില് മനുഷ്യ നാഗരികതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ഓപ്പണ്എഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വലിയ
മാതൃകയായി ചാറ്റ്ജിപിടി ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഈ ഉത്തരം ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം, കഴിവുകള്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാള് ഇന്ത്യയെ എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് വ്യക്തമാക്കാന് ആവശ്യപ്പട്ടെപ്പോള് നല്കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുന്ഗണനയെയോ പക്ഷപാതത്തെയോ കുറിച്ചല്ല അത് നാഗരികതയെ അതിജീവിക്കാനും പുനര്നിര്മ്മിക്കാനും മനുഷ്യരാശിയുടെ അവസരം പരമാവധിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ്. കൂടാതെ അകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യയില് നിന്ന് വലിയതും വൈവിധ്യപൂര്ണ്ണവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതും തന്ത്രപരമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ജനസംഖ്യയെ രക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രായോഗിക അടിത്തറ നല്കുന്നുവെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കി.
ലോകത്തിന്റെ വിധി ഓപ്പണ് എഐയുടെ ചാറ്റ്ബോട്ടില് എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അത് ധാര്മ്മികമായി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പക്ഷപാതരഹിതവും ഡാറ്റാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു സിസ്റ്റം മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.