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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (19:47 IST)

അധികാരമൊഴിയും മുൻപ് ക്യൂബയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കണം, ഇറാനുമായി ഒരു കരാറുമില്ല : ട്രംപ്

Donald Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (17:35 IST)
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ക്യൂബക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി യുഎസിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 2029ല്‍ താന്‍ അധികാരത്തില്‍ നിന്നും മാറുന്നതിന് മുന്‍പ് ക്യൂബയുടെ കാര്യം തീര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഒരു വാര്‍ത്താ ചാനലിന് നല്‍കിയ ടെലഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
സൈനികനടപടിയിലൂടെ ക്യൂബയെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. ഞാന്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പായി ക്യൂബയുടെ കാര്യം തീര്‍ക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിഷയം സര്‍ക്കാര്‍ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആ ദ്വീപ് അടിസ്ഥാനപരമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ്, അല്ലെങ്കില്‍ രാജ്യമാണ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ക്യൂബ വിഷയത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ ക്യൂബയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തില്‍ വലിയ താത്പര്യമുണ്ട്. ട്രംപ്പ് പറഞ്ഞു.
 
 ക്യൂബന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന വെനസ്വലന്‍ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ യുഎസ് പുറത്താക്കുകയും പിന്നീട് ക്യൂബയ്ക്ക് മേലെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ക്യൂബയിലെ പവര്‍ ഗ്രിഡിനെ തകരാറിലാക്കുകയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറിനായി യുഎസ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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