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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (20:30 IST)

ഷീയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുക്കത്തിന് സഹായിക്കും; എന്നാല്‍ വാണിജ്യബന്ധങ്ങള്‍ സംശയത്തിന്റെ നിഴലില്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (20:30 IST)
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ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിംഗ് ഈ ആഴ്ച ന്യൂഡല്‍ഹി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഇരു വന്‍ശക്തി അയല്‍രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിലെ മഞ്ഞുരുക്കത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യബന്ധം മെച്ചപ്പെടുമെന്നതിന് ഇതുവരെ കാര്യമായ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍, വിസ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ തടസ്സങ്ങള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ബിസിനസ്സ് മേഖലകള്‍ ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
 
വാര്‍ഷിക ബ്രിക്‌സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിക്കായി ഷീ ജിന്‍പിംഗ് ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി ഗതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായേക്കാവുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭ്യമല്ല.
1962-ല്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നടന്ന ഹ്രസ്വമായ യുദ്ധം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഒരുതരം ജാഗ്രതയും അകല്‍ച്ചയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
 
2020-ല്‍ അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരും നാല് ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഈ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാവുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും സമീപകാലത്തായി ബന്ധത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മോദി ചൈന സന്ദര്‍ശിച്ചതും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുമായുള്ള അസ്ഥിരമായ ബന്ധം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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