Thalapathy Vijay : 'അണ്ണനെങ്ങനെ ഇത്ര സെറ്റപ്പായി?', വിജയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?

ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന തമിഴകത്തിന്റെ മണ്ണില്‍ എന്ത് മാറ്റമാണ് വിജയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം വരുത്തിയത്?

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (12:38 IST)
2026-ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍
വിജയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) നേടിയ വന്‍ വിജയം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന തമിഴകത്തിന്റെ മണ്ണില്‍ എന്ത് മാറ്റമാണ് വിജയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം വരുത്തിയത്?, സിനിമയില്‍ നിന്നെത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ വര്‍ഷം കൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള വോട്ട് വിജയ് നേടിയെടുത്തത്?


തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഇത്തവണ
85.1% എന്ന റെക്കോര്‍ഡ് പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെയും മാറ്റത്തിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെയുമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകള്‍ അന്നെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ രീതികളില്‍ മടുത്ത യുവാക്കളും നഗരവാസികളും ടിവികെയെ ഒരു ശക്തമായ ബദലായി സ്വീകരിച്ചു. ഇതാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്.


വിജയ് ചെയ്ത സിനിമകളിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങളും രക്ഷക പരിവേഷങ്ങളും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിജയ്ക്ക് ഒരു ഇമേജ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീല്‍ ലൈഫിലെ രക്ഷകന്‍ റിയല്‍ ലൈഫിലേക്കും വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്ത യുവാക്കളെ വിജയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. ജെന്‍ സി വോട്ടര്‍മാരുമായി സംവദിക്കാനാവുന്ന വിജയുടെ രീതിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗവുമെല്ലാം ഇതൊരു തരംഗമാക്കി മാറ്റാന്‍ വിജയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു.


കേവലം സിനിമാ ആരാധകരെ മാത്രം വിശ്വസിക്കാതെ, 'വിജയ് മക്കള്‍ ഇയക്കം' (VMI) എന്ന ഫാന്‍ ക്ലബ്ബിനെ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാന്‍ വിജയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
69,000 ബൂത്തുകളിലും എട്ടംഗ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകച്ച് വോട്ടുകള്‍ കൃത്യമായി സമാഹരിക്കാന്‍ വിജയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഫാന്‍ ക്ലബുകളെ കേഡര്‍ സ്വഭാവമുള്ള പാര്‍ട്ടി സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാന്‍ വിജയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

പ്രചാരണ വീഡിയോകള്‍, 'മൈ ടിവികെ' മൊബൈല്‍ ആപ്പ് എന്നിവ വഴി പുതിയ വോട്ടര്‍മാരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് സാധിച്ചു.
ഇത് പാര്‍ട്ടിയെ ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പഴയ രീതികളില്‍ മടുത്ത യുവാക്കളെ ഇത് വിജയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. കൂടാതെ പ്രകടനപത്രികയിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ, 8 ഗ്രാം സ്വര്‍ണ്ണം, യുവാക്കള്‍ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലികള്‍ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരായ വോട്ടര്‍മാരെ ടിവികെയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി രഹിതമായ ഭരണം എന്ന ആശയമാണ് ടിവികെയിലൂടെ വിജയ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വെയ്ക്കുന്നത്.



