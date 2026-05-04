തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ടിവികെ തോറ്റെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിജയ് ആരാധകന്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

Vijay (TVK)
ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (15:30 IST)
വിജയ്‌യെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍
കണ്ട് മനംനൊന്ത് കൃഷ്ണഗിരിയില്‍ നിന്നുള്ള 28 കാരന്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കെ. മഹേന്ദ്രന്‍ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആള്‍ വിജയ്യുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമിഴ്ഗ വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാര്‍ട്ടിയുടെയും കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

വിജയ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോറ്റേക്കാമെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ കേട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മഹേന്ദ്രന്‍ വളരെയധികം വിഷമത്തിലായതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഉത്കണ്ഠ സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വീടിനടുത്ത് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ സ്വയം കഴുത്തറുക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടുനിന്നവര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ തന്നെ കൃഷ്ണഗിരി ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണത്തിലാണ്.


