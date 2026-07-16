എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം വേണ്ടേ? 100% പെട്രോളിന് കൂടുതല്‍ വില വരുമെന്ന് നിതിന്‍ ഗഡ്കരി

അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പെട്രോളും വേണ്ട ഡീസലും വേണ്ട; വാഹനങ്ങള്ക്ക് 100% എത്തനോള് ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്കിയതായി നിതിന് ഗഡ്കരി
- ഗഡ്കരിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിനും അനുമതി, ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക്!
- ഇനി പെട്രോളിന്റെ കാലമല്ല, ആല്ക്കഹോളിന്റേത്, 85 ശതമാനം എഥനോള് മിക്സ് പെട്രോള് നടപ്പാക്കാന് ഇന്ത്യ, കരട് നിയമം ഉടന്
- 6 മാസത്തിനകം ഇവിക്കും പെട്രോൾ വണ്ടികൾക്കും ഒരേ വിലയാകും: നിതിൻ ഗഡ്കരി
- E20 പെട്രോള് വാഹന എഞ്ചിനുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഐഐടി കാണ്പൂര് ഗവേഷകര്
എത്തനോള് മിശ്രിതം വേണ്ടേ? 100% പെട്രോളിന് കൂടുതല് വില വരുമെന്ന് നിതിന് ഗഡ്കരി
എത്തനോള് കലര്ന്ന പെട്രോള് ഉപയോഗിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വാഹനമോടിക്കുന്നവര്ക്ക് 100% പെട്രോള് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും എന്നാല് ഉയര്ന്ന വില നല്കേണ്ടിവരുമെന്നും റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. E20 ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടയില് കേന്ദ്രത്തിന്റെ എത്തനോള്-മിശ്രിത പദ്ധതിയെ ശക്തമായി ന്യായീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് E20 ഇന്ധനം കേടുപാടുകള് വരുത്തുന്ന വാഹന എഞ്ചിനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ഗഡ്കരി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ അവകാശവാദങ്ങള് തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും സര്ക്കാരിന് പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. E20 നൊപ്പം ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളില് E10 പെട്രോള് ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാജ്യം ഇതിനകം 20 ശതമാനം എത്തനോള് മിശ്രിതം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
'നമ്മള് 20% എത്തനോള് മിശ്രിതം നേടിയിരിക്കുമ്പോള്, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലും E20 ഇന്ധനം ലഭ്യമാകുമ്പോള് അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? എത്തനോള് കലര്ന്ന ഇന്ധനം വേണ്ടാത്ത ആളുകള്ക്ക് 100% പെട്രോളിന് അപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷേ അവര് കൂടുതല് പണം നല്കേണ്ടിവരും' അദ്ദേഹം TOI യോട് പറഞ്ഞു.
പെട്രോള് പമ്പുകള് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഒന്നിലധികം എത്തനോള് മിശ്രിതങ്ങള് നല്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, തീരുമാനം പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെതാണെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയവുമായി സഹകരിച്ച് സ്വിഗ്ഗി എല്പിജി സിലിണ്ടര് വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു
എത്തനോള് മിശ്രിതം വേണ്ടേ? 100% പെട്രോളിന് കൂടുതല് വില വരുമെന്ന് നിതിന് ഗഡ്കരി
പുതിയ ഇവി വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ്ബാക്ക് പദ്ധതിയുമായി അൾട്രാവയലറ്റ്
രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുമായി പ്രമുഖ ഇവി ബ്രാൻഡായ അൾട്രാവയലറ്റ് രംഗത്തെത്തി. കിൽ ദി പെട്രോൾ ബിൽ എന്ന ഈ പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഇരുചക്ര വാഹന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.