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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (07:59 IST)

എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം വേണ്ടേ? 100% പെട്രോളിന് കൂടുതല്‍ വില വരുമെന്ന് നിതിന്‍ ഗഡ്കരി

Don't want an ethanol blend
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (08:02 IST)
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എത്തനോള്‍ കലര്‍ന്ന പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 100% പെട്രോള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ ഉയര്‍ന്ന വില നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നും റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. E20 ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ എത്തനോള്‍-മിശ്രിത പദ്ധതിയെ ശക്തമായി ന്യായീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
 
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ E20 ഇന്ധനം കേടുപാടുകള്‍ വരുത്തുന്ന വാഹന എഞ്ചിനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഗഡ്കരി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ അവകാശവാദങ്ങള്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും സര്‍ക്കാരിന് പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. E20 നൊപ്പം ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളില്‍ E10 പെട്രോള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാജ്യം ഇതിനകം 20 ശതമാനം എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
 
'നമ്മള്‍ 20% എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം നേടിയിരിക്കുമ്പോള്‍, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലും E20 ഇന്ധനം ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? എത്തനോള്‍ കലര്‍ന്ന ഇന്ധനം വേണ്ടാത്ത ആളുകള്‍ക്ക് 100% പെട്രോളിന് അപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷേ അവര്‍ കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കേണ്ടിവരും' അദ്ദേഹം TOI യോട് പറഞ്ഞു.
 
പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം എത്തനോള്‍ മിശ്രിതങ്ങള്‍ നല്‍കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, തീരുമാനം പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെതാണെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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