ആല്ക്കഹോള് കുടിച്ച് വണ്ടിയോടിക്കാന് ഒരു രാജ്യത്തിലും സാധിക്കില്ല, എന്നാല് ആല്ക്കഹോളില് ഓടുന്ന വണ്ടിയായാലോ. നിലവില് 20 ശതമാനം എഥനോള് മിക്സ് പെട്രോള് 85 ശതമാനമാക്കി ഉയര്ത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഇന്ധനപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.
85 ശതമാനം എഥനോളും 15 ശതമാനം പെട്രോളും ചേര്ന്ന E85
ഇന്ധനത്തിന്റെ കരട് ചട്ടം ഉടന് അറിയിപ്പ് നല്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2026 ഏപ്രില് 1 മുതല് രാജ്യത്ത് E20 പെട്രോള് നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഇതിനകം തന്നെ 20 ശതമാനം എഥനോള് അടങ്ങിയ പെട്രോള് സാധ്യമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് E85-ലേക്ക് സര്ക്കാര് തിരിയുന്നത്. നിലവില് രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 87 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ആശ്രിതതം കുറയ്ക്കാനായി
കരിമ്പ്, ചോളം, ധാന്യം എന്നിവയില് നിന്ന് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോള് കൂടി ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് നീക്കം.
നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഇത്തരം ഉയര്ന്ന എഥനോള് മിശ്രിതങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. E85 സാധാരണ എന്ജിനുകളില് കേടുപാടുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. E85 വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് ലഭ്യമാകാന് ഏതാനും വര്ഷങ്ങള് കൂടി എടുക്കും; കരട് നിയമം, വ്യവസായ കൂടിയാലോചന, ഘട്ടം ഘട്ടമായ നടപ്പാക്കല് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാകും ഇത് വിപണിയിലെത്തുക. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി 100 ശതമാനം എഥനോള് ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂല് കാര് ഡല്ഹിയില് ഓടിച്ച് എഥനോള് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നു.