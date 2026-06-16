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പെട്രോളും വേണ്ട ഡീസലും വേണ്ട; വാഹനങ്ങള്ക്ക് 100% എത്തനോള് ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്കിയതായി നിതിന് ഗഡ്കരി
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസില് ഇന്ധനത്തെയും ശുദ്ധമായ ഊര്ജ്ജത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. 100% എത്തനോള് ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്കിയതായി കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനര്ത്ഥം വാഹനങ്ങള് ഇപ്പോള് പൂര്ണ്ണമായും എത്തനോള് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാന് അനുവദിക്കുമെന്നാണ്.
ശനിയാഴ്ച നാഗ്പൂരില് നടന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സര്ക്കാരിന്റെ 12 വര്ഷത്തെ ആഘോഷ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കവെ പെട്രോളിന് ഒരു പ്രായോഗിക ബദലായി എത്തനോള് ഉയര്ന്നുവരാന് ഈ അംഗീകാരം സഹായിക്കുമെന്നും, വാര്ഷിക ഫോസില് ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 22 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
100% എത്തനോള് ഇന്ധനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് ഫയല് ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചതെന്ന് ഗഡ്കരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇപ്പോള് എത്തനോള് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കാന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന നിലവിലുള്ള മിക്ക കാറുകളും E85, E100 എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവ സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഗ്യാസോലിന് അല്ലെങ്കില് കുറഞ്ഞ എത്തനോള് മിശ്രിതങ്ങള്ക്കായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആവശ്യമായ ഹാര്ഡ്വെയറും എഞ്ചിന് കാലിബ്രേഷനും ഇല്ലാത്തതുമാണ്.
മാരുതി സുസുക്കി, ഹീറോ മോട്ടോകോര്പ്പ്, ടൊയോട്ട, സുസുക്കി, ഹ്യുണ്ടായ് തുടങ്ങിയ നിര്മ്മാതാക്കള് ഫ്ലെക്സ്-ഇന്ധന വാഹനങ്ങള് പുറത്തിറക്കാന് തുടങ്ങിയത് അടുത്തിടെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉയര്ന്ന എഥനോള് മിശ്രിതങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ്-ഇന്ധന വാഹനങ്ങള്.
എഥനോള് ഒരു പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ജൈവ ഇന്ധനമാണ്. പ്രധാനമായും കരിമ്പ്, ചോളം, മറ്റ് കാര്ഷിക ഫീഡ്സ്റ്റോക്കുകള് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള ഒരു ഉപോല്പ്പന്നമാണ്. ഇന്ത്യയില്, മിക്ക എത്തനോളുകളും മൊളാസസ് പോലുള്ള കരിമ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഇത് വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങളില് പെട്രോളുമായി കലര്ത്താം അല്ലെങ്കില് പ്രത്യേകം രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ്-ഇന്ധന വാഹനങ്ങളില് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാം.
ക്രമേണ കൂടുതല് ഇന്ധനം ആഭ്യന്തരമായി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുകയും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ബദലുകള് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗഡ്കരി വിശദീകരിച്ചു.