ശനി, 29 നവം‌ബര്‍ 2025
കൈയില്‍ കീറിയതോ തീപിടിച്ചതോ ആയ നോട്ടുകളുണ്ടോ? ഇക്കാര്യം അറിയണം

പണ്ടുകാലത്ത് ആണെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 29 നവം‌ബര്‍ 2025 (18:11 IST)
കീറിയ നോട്ടുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും കയ്യില്‍ വരാത്തവര്‍ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടുകാലത്ത് ആണെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും നല്‍കിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കീറിയ നോട്ടുകള്‍ ഇനിയും ചെയ്യുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആരും തന്നെ അത് വാങ്ങാന്‍ തയ്യാറാവുകയില്ല അത് വാങ്ങാന്‍ തയ്യാറാവുകയില്ല. മൂല്യം കുറഞ്ഞ നോട്ടുകള്‍ ആണെങ്കില്‍ പലരും അതിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കാറില്ല എന്നാല്‍ മൂല്യം കൂടി ആണെങ്കില്‍ അവ എങ്ങനെ വിനിമയം ചെയ്യുമെന്നോര്‍ത്ത് പലരും ടെന്‍ഷനടിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അവ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് മാറി എടുക്കാന്‍ ആകും. അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആര്‍ബിഐയുടെ കീഴിലുള്ള കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ബാങ്കിലോ ആര്‍ബിഐയുടെ ഓഫീസിലോ കൊടുത്താല്‍ മതിയാകും. എന്നിരുന്നാലും അതിനു ചില നിബന്ധനകള്‍ ഉണ്ട്. കീറിയ എല്ലാ നോട്ടുകളും ഇത്തരത്തില്‍ മാറിയെടുക്കാനാകില്ല. കീറിയതാണെങ്കിലും ആ നോട്ടിന്റെ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ മുഴുവനായും കാണാന്‍ സാധിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ നോട്ടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കീറാത്ത നിലയിലും ആയിരിക്കണം. രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ കഷ്ണങ്ങളായി കീറിയ നോട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാറിയെടുക്കാന്‍ ആവും പക്ഷേ കീറിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം.

ചെറിയ രീതിയില്‍ തീ പിടിച്ച നോട്ടുകളും മാറിയെടുക്കാനാകും. എഴുതിയ നോട്ടുകളും ഇത്തരത്തില്‍ മാറ്റിയെടുക്കാനാവും. ഇത്തരത്തില്‍ നോട്ടുകള്‍ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ബാങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമോ മറ്റുകാര്യങ്ങളും ഫില്‍ ചെയ്ത് നല്‍കേണ്ടതില്ല. കഴിവതും നോട്ടുകളില്‍ എഴുതാതെയും സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.


