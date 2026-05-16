ശനി, 16 മെയ് 2026
ഇന്ധന വില വര്‍ധനവ്: ഗിഗ് വര്‍ക്കേഴ്സ് യൂണിയന്‍ 5 മണിക്കൂര്‍ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (08:55 IST)
ഇന്ധന വിലയിലെ കുത്തനെയുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് ഇന്ത്യയിലെ 1.2 കോടി ഗിഗ് തൊഴിലാളികളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോം സര്‍വീസ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് യൂണിയനും പ്രധാന ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കിലോമീറ്ററിന് സേവന നിരക്കുകള്‍ ഉടനടി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വിലകളിലെ കുത്തനെയുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് ഇന്ത്യയിലെ ഗിഗ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് ാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പ്രതിഷേധസൂചകമായി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5:00 വരെ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ യൂണിയന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 3 രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന റീട്ടെയില്‍ ഇന്ധന വര്‍ദ്ധനവാണിത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 97.77 രൂപയും ഡീസലിന് 90.67 രൂപയുമാണ് വില. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളും അസ്ഥിരതയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘര്‍ഷങ്ങളും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള തടസ്സങ്ങളും കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിലയിലെ വര്‍ധനവാണ് ഈ കുതിപ്പിന് കാരണം.

കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഗിഗ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഹരമായിട്ടാണ് യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് സീമ സിംഗ് ഈ വര്‍ധനവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ബ്ലിങ്കിറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡെലിവറി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇത് താങ്ങാന്‍ കഴിയില്ല. കിലോമീറ്ററിന് 20 രൂപ മിനിമം സേവന നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോടും കമ്പനികളോടും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആശ്വാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിരവധി തൊഴിലാളികള്‍ മേഖല വിടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുമെന്ന് അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.


