ശനി, 16 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ജ്വാല ഗുട്ട ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ദാനം ചെയ്തത് 60 ലിറ്റര്‍ മുലപ്പാല്‍; കാരണം ഇതാണ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (09:19 IST)
മെയ് 14 ന് ഹൈദരാബാദിലെയും ചെന്നൈയിലെയും സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ഏകദേശം 60 ലിറ്റര്‍ മുലപ്പാല്‍ ദാനം ചെയ്തതായി ജ്വാല വെളിപ്പെടുത്തി. ജ്വാല ഗുട്ടയും ഭര്‍ത്താവ് നടന്‍ വിഷ്ണു വിശാലിനും 2025 ഏപ്രിലിലാണ് മകള്‍ പിറന്നത്. നവജാത ശിശു പരിചരണത്തിലെ നിര്‍ണായക ആവശ്യകതയെ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് അമ്മമാരെ അത് പരിഗണിക്കാന്‍ മുലപ്പാല്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ സംസാരിച്ചു. മുലപ്പാല്‍ നിറച്ച ഡസന്‍ കണക്കിന് ബാഗുകളുടെ ഫോട്ടോ ജ്വാല പങ്കുവച്ചു.

'പ്രസവത്തിന്റെ ആദ്യ വര്‍ഷത്തില്‍ ഹൈദരാബാദിലെയും ചെന്നൈയിലെയും സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ഞാന്‍ ഏകദേശം 60 ലിറ്റര്‍ മുലപ്പാല്‍ ദാനം ചെയ്തു. വെറും 100 മില്ലി പാല്‍ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ദിവസങ്ങളോളം പോറ്റാന്‍ കഴിയും. ഈ ദാനം നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കും. -ജ്വാല കുറിച്ചു.

ജ്വാല പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ അവളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നേര്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കുന്നു. ഫോട്ടോയില്‍ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന മുലപ്പാല്‍ സംഭരണ ബാഗുകളുടെ നിരവധി നിരകള്‍ കാണാം. ഓരോന്നിലും തീയതിയും സമയവും കൃത്യമായി ലേബല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :