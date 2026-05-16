'അയല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ താരമായ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്': ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവന്‍ കല്യാണ്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (20:40 IST)
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ജനസേനാ മേധാവിയുമായ പവന് കല്യാണ് തന്നെ തമിഴ്നാട് നടനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജോസഫ് വിജയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു. മംഗലഗിരിയിലെ ജനസേനയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അയല് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനെ തനിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് പവന് കല്യാണ് പറഞ്ഞു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള് അതുല്യമാണെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 2019-ല് താന് നേരിട്ട് മത്സരിച്ച രണ്ട് സീറ്റുകളില് തോറ്റതും തുടര്ന്ന് തന്റെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികളില് പലരും പിന്മാറുന്നതും കണ്ടപ്പോള് ഉണ്ടായ മുറിവേറ്റ പാഠങ്ങള് അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
2024 ആയപ്പോഴേക്കും ജനസേന സര്ക്കാരില് സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളില് പോലും പാര്ട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.