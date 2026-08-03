E20 മൂലം വാഹനങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുമോയെന്ന് ആശങ്ക; രാജ്യത്ത് പ്രീമിയം പെട്രോള് വില്പ്പന ഇരട്ടിയായി
എത്തനോള് മിശ്രിതത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു ഗ്രേഡായ 100-ഒക്ടേന് പ്രീമിയം പെട്രോളിന്റെ വില്പ്പന സമീപ മാസങ്ങളില് ഇരട്ടിയിലധികമായി വര്ദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. എത്തനോള് മിശ്രിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് രൂക്ഷമായതോടെ ജൂലൈയില് ഈ വര്ധനവ് കൂടി. പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള് (OMCs) 100ഒക്ടേന് പെട്രോള് വ്യത്യസ്ത ബ്രാന്ഡുകളില് വിപണനം ചെയ്യുന്നു.
അവയില് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്റെ XP100, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ Speed100, ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ poWer100 എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. സൂപ്പര്കാറുകള്, ആഡംബര സെഡാനുകള്, സൂപ്പര്ബൈക്കുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ഉയര്ന്ന പ്രകടനമുള്ള വാഹനങ്ങള്ക്കായി ഈ ഗ്രേഡ് ഇന്ധനം പ്രധാനമായും രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ പെട്രോളിനേക്കാള് ഗണ്യമായി ഉയര്ന്ന വില കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം പെട്രോള് വില്പ്പനയുടെ 0.1 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രീമിയം പെട്രോള് വില്പ്പനയുള്ളത്.