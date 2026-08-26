സംഘടന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുതിയ ദേശീയ നേതൃത്വവും സോണൽ കമ്മിറ്റികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി
നീറ്റ് വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് രൂപപ്പെട്ട കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി ദേശീയ തലത്തില് സംഘടനാപ്രവര്ത്തനം വിപുലമാക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വതിനെയും സോണല് കോര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റിയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈസ്റ്റ് സോണ്, വെസ്റ്റ് സോണ്, നോര്ത്ത് സോണ് എന്നിവയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള സംഘടന പ്രവര്ത്തനവും ഏകോപനവും ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റങ്ക എന്നിവരെ സഹ കണ്വീനര്മാരായും ആഫ്രീന് നവാസിനെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും തീരുമാനിച്ചു. 5 സംഘടന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെയും 2 ദേശീയ വക്താക്കളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രേഖ ശര്മ, അക്ഷയ് ഷിന്ഡെ, പ്രേം ആകാശ്, അനം ഉസ്മ, ബാലകൃഷ്ണ ശുക്ല എന്നിവരാണ് സംഘടന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാര്. സുധീര് സംഗ്വാന്, സിദ്ധാന്ത് ഭരദ്വാജ് എന്നിവരാണ് പുതിയ ദേശീയ വക്താക്കള്.ALSO READ: ഇറാനെയൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, 3 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽ