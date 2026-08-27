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  4. Amendment to Aadhaar Act should be considered to identify foreigners residing illegally
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (08:35 IST)

അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആധാര്‍ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

plane
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (08:38 IST)
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ഇന്ത്യയില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരെ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്തുന്നതിനായി ആധാര്‍ (ടാര്‍ഗെറ്റഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ആന്‍ഡ് അദര്‍ സബ്സിഡീസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ആന്‍ഡ് സര്‍വീസസ്) ആക്ട്, 2016 ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കാന്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോടും യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോടും (യുഐഡിഎഐ) നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
 
ജൂലൈ 27 ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അജയ് ഗഡ്കരി, കമല്‍ ഖാട്ട എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് ചൊവ്വാഴ്ച  പുറപ്പെടുവിച്ചത്.  വിദേശ പൗരന്മാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഐഡന്റിറ്റി അവകാശപ്പെടാനും അവരുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുവെക്കാനും വ്യാജ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
 
അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശിച്ച് വഞ്ചനാപരമായ രീതിയില്‍ അടിസ്ഥാന രേഖകള്‍ നേടിയ വിദേശ പൗരന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകള്‍ കോടതിയില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വ്യാജ രേഖകള്‍ നേടിയ ശേഷം അത്തരം വ്യക്തികള്‍ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
 
ഏജന്‍സികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിലും രേഖാ പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഒരു വിടവ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വ്യാജ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ ലഭ്യത ഐഡന്റിറ്റി, ഇമിഗ്രേഷന്‍, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ അപകടസാധ്യതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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