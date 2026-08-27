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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (11:35 IST)

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം; 800 ഓളം പേരെ കാണാനില്ല

Heavy Rain, Uttarakashi flood, Flood in Uttarakashi, ഉത്തരകാശിയില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:40 IST)
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നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനമെന്ന് നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശു ഖനാല്‍ പറഞ്ഞു. ടിബറ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 4.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം ഹിമപാതത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും കാരണമായി. ഇത് നദിയിലെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രളയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 800 ഓളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 384 വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതായി. 40 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡും 19 പാലങ്ങളും പ്രളയം തകര്‍ത്തു.
 
കാണാതായ 384 വിനോദസഞ്ചാരികളില്‍ 105 പേര്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നേപ്പാളിലെ ബൊട്ടെകോഷി നദിയില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ചൈനയുടെ ടിബറ്റ് മേഖലയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയായ റസുവയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പ്രളയം ഒഴുകിയെത്തി. ഇതില്‍ 157 പേര്‍ മരിച്ചതായും 133 ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 400 ലധികം പേരെ കാണാതാവുകയോ ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്തതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.
 
'നിരവധി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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