സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:45 IST)
മുംബൈയില് ചിക്കുന്ഗുനിയ കേസുകള് കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബിഎംസിയുടെ എപ്പിഡെമിയോളജി ആന്ഡ് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ വര്ഷം ജനുവരി മുതല് ജൂലൈ വരെ 265 ല് അധികം ചിക്കുന്ഗുനിയ കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് 46 ആയിരുന്നു.
ചിക്കുന്ഗുനിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് മാസങ്ങളോളം, വര്ഷങ്ങളോളം പോലും നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ഈ വര്ഷം നേരത്തെ മഴ പെയ്യുന്നത് രോഗാണുക്കള് വഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കുന്ഗുനിയ എന്താണ്?
കൊതുകുകടിയിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകിലൂടെയും ഈഡിസ് ആല്ബോപിക്റ്റസ് കൊതുകിലൂടെയും പടരുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ചിക്കുന്ഗുനിയ. രക്തത്തിലൂടെ പകരാന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ശരീര സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയോ ഉമിനീരിലൂടെയോ വൈറസ് വ്യക്തിയില് നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നു.
'ചിക്കുന്ഗുനിയ' എന്ന പേരിന്റെ അര്ത്ഥം രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ധി വേദന കാരണം 'കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്നാണ്. ചിക്കുന്ഗുനിയ ചികിത്സിക്കാന് മരുന്നുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ചികിത്സ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
മിക്ക ആളുകളും ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് രോഗത്തില് നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു, പക്ഷേ ചിലര്ക്ക് സ്ഥിരമായ സന്ധി വേദനയുണ്ട്. രോഗബാധിതനായ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മുതല് ഏഴ് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ചിക്കുന്ഗുനിയയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങള് കാണും. പനിയും സന്ധി വേദനയുമാണ് ചിക്കുന്ഗുനിയ വൈറസിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്. മറ്റ് ചിലത് ഇവയാണ്:
കടുത്ത തലവേദന
പേശി വേദന
സന്ധികളില് വീക്കം
ചൊറിച്ചില്
ക്ഷീണം
ഓക്കാനം