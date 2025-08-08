ഇനിയും വില കുറയ്ക്കാം: ഇന്ത്യക്ക് ക്രൂഡോയില്‍ വാഗ്ദാനവുമായി റഷ്യ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യക്ക് ക്രൂഡോയില് വാഗ്ദാനവുമായി റഷ്യ. ഡാറ്റാ ഇന്റലിജന്സ് സ്ഥാപനമായ കെപ്ലര് ലിമിറ്റഡിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്ഡിടിവി ആണ് ഇത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. യൂറോപ്പ്യന് യൂണിയന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ഉപരോധങ്ങള് റഷ്യന് ക്രൂഡോയിലിന്റെ ഡിമാന്ഡ് കുറയ്ക്കുമെന്നത് മുന്നില് കണ്ടാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിലകുറച്ച് വില്ക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
അതേസമയം അമേരിക്കയില്നിന്നുള്ള ക്രൂഡോയില് ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് മാസം മുതല് പ്രതിദിനം 225000 ബാരലായി ഉയര്ത്തി എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം ആണ് വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടായത്. അതേസമയം റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിന് ഉടന് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല് പറഞ്ഞു. റഷ്യന് സന്ദര്ശനത്തിനിടെയാണ് അജിത് ഡോവല് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം പ്രസിഡന്റ് വരുന്ന തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് ഈ വര്ഷം അവസാനത്തോടെ സന്ദര്ശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റര്ഫാക്സ് വാര്ത്ത ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുമേല് 50 ശതമാനം ഏര്പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന വാര്ത്ത വരുന്നത്. അതേസമയം 50 ശതമാനം തീരുവയ്ക്ക് പിന്നാലെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ തുടര്ന്നാല് ഇനിയും ഇന്ത്യക്കുനേരെ ഉപരോധങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരങ്ങള് നടത്തുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.