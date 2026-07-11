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പിണറായിയുടെ കാൽ ഡോറിനു ഇടയിൽ; അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ (വീഡിയോ)
പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം ലഭിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയത്
Pinarayi Vijayan
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനോടു അപമര്യാദയായി പെരുമാറി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. പിണറായി കാറിലേക്കു കയറുന്നതിനു മുൻപ് തിരക്ക് കൂട്ടി വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാൽ കാറിന്റെ ഡോറിനു ഇടയിൽ ആയിരുന്നു.
പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം ലഭിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയത്. കാറിലേക്ക് കാൽ പൂർണമായി എടുത്തുവയ്ക്കും മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തിരക്ക് കൂട്ടി ഡോർ അടയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് കാൽ ഡോറിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു.
ഇതിനു പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു അദ്ദേഹം ക്ഷുഭിതനാകുകയായിരുന്നു.
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