സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:18 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി തേങ്ങയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയില് ബജറ്റ് ചര്ച്ചയ്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അവര്. ബജറ്റില് കേരളത്തിന് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന ചില എംപിമാരുടെ ആരോപണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ് തേങ്ങയെന്നും സര്ക്കാര് ഈ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
'വിപണിയിലെ ക്ഷാമം കാരണം തേങ്ങയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വില കുത്തനെ വര്ദ്ധിച്ചു. ഉല്പ്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകള്ക്ക് പകരം ഉയര്ന്ന വിളവ് നല്കുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. ഇത് ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിപണിയില് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മികച്ച ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും,' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചന്ദനം, കൊക്കോ, കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ വിളകളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിനും ഗുണകരമാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കശുവണ്ടി മേഖല അവഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന എന്.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന് എംപിയുടെ ആരോപണം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അവര് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കശുവണ്ടി കര്ഷകര്ക്കായി സര്ക്കാര് സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കശുവണ്ടി ഉല്പാദനത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.