സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 15 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:52 IST)
ഫെബ്രുവരി 17 ന് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി (ബിഎന്പി) മേധാവി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് പധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകള്ക്കായി മുംബൈയിലായിരിക്കുമെന്നും തുടര്ന്ന് ഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (എഐ) ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയില് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് മോദി ക്ഷണം നിരസിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. സാര്ക്ക് രാജ്യങ്ങളായ ഭൂട്ടാന്, നേപ്പാള്, പാകിസ്ഥാന്, മാലിദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ചൈന, സൗദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഖത്തര്, മലേഷ്യ, ബ്രൂണൈ എന്നിവയുള്പ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 12 രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയെങ്കിലും പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ശ്രീലങ്കന് പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെ, ഭൂട്ടാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെറിംഗ് ടോബ്ഗെ എന്നിവരും ഫെബ്രുവരി 18 ന് എഐ ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് ഡല്ഹിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.