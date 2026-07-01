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ബംഗാള് 77 മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളെ ഒബിസി പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി
മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്ക്കോ ഒബിസികള്ക്കോ ഉള്ള സംവരണ നിയമങ്ങളില് ഔപചാരികമായി മാറ്റം വരുത്തുന്ന രണ്ട് ബില്ലുകള് തിങ്കളാഴ്ച പശ്ചിമ ബംഗാള് നിയമസഭയില് പാസാക്കി. 2024 മെയ് മാസത്തില് പാസാക്കിയ കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പുതിയ നിയമപ്രകാരം 77 മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളെ ഒബിസി പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒബിസികള്ക്കുള്ള സംവരണ ക്വാട്ട 10 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 7 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയും ഒബിസി വര്ഗ്ഗീകരണത്തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, 1993 ലെ പശ്ചിമ ബംഗാള് പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സര്വേയും നടത്താതെ മുസ്ലീങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുന്നതിനായി മുന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് നടത്തിയ ചില നടപടികള് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം റദ്ദാക്കിയതായി ബംഗാളിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ മന്ത്രി ഗൗരിശങ്കര് ഘോഷ് നിയമസഭയില് പറഞ്ഞു.
'പശ്ചിമ ബംഗാള് പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് ഇനി ഒബിസി സമുദായങ്ങളുടെ യഥാര്ത്ഥ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തും. മുന് സര്ക്കാര് കമ്മീഷനെ പൂര്ണ്ണമായും മറികടന്നാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. വ്യാജ ഒബിസി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് നല്കുന്നത് തടയാനും പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണം സഹായിക്കും' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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