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നാലു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ബ്നെയ് മെനാഷെ സമൂഹത്തെ മാറ്റും; ഇസ്രായേല് പദ്ധതി
അടുത്ത നാല് വര്ഷത്തിനുള്ളില് വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മുഴുവന് ബ്നൈ മെനാഷെ സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതികള് ഇസ്രായേല് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കന് ഇസ്രായേലി നഗരമായ നോഫ് ഹഗലില് പുതുതായി എത്തിച്ചേര്ന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങില് സംസാരിക്കവേ ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു സമൂഹത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയില് ഇസ്രായേല് ധനമന്ത്രി ബെസലേല് സ്മോട്രിച്ച്, ആലിയ, ഇന്റഗ്രേഷന് മന്ത്രി ഒഫിര് സോഫര്, നോഫ് ഹഗലില് മേയര് റോണന് പ്ലോട്ട് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു. നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈവര്ഷം ബ്നെയ് മെനാഷെ സമൂഹത്തിലെ ഏകദേശം 600 അംഗങ്ങള് ഇസ്രായേലില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026 അവസാനത്തോടെ 600 പേര് കൂടി എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില് താമസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഏകദേശം 6,000 അംഗങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്ക്കാര് അംഗീകൃത സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വരവ്.
മണിപ്പൂരിലും മിസോറാമിലും പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ബ്നെയ് മെനാഷെ. പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളില് ഒന്നായ മനശ്ശെയുടെ ബൈബിള് ഗോത്രത്തില് നിന്നാണ് അവരുടെ വംശാവലി കണ്ടെത്തുന്നത്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, 2,700 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അസീറിയന് ഇസ്രായേല് രാജ്യം കീഴടക്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇത് അപ്രത്യക്ഷമായി. തലമുറകളായി പുരാതന ഇസ്രായേലി പാരമ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങള് സമൂഹം നിലനിര്ത്തി.
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