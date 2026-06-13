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അസമില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മരിച്ചു
ദിസ്പൂര്: അസമില് ഉണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടത്തില് അഞ്ച് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര് മരിച്ചു. സ്ക്വാഡ്രണ് ലീഡര് പ്രശാന്ത് സിംഗ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ശുഭം കുമാര്, സര്ജന്റ് ജിതേന്ദ്ര ശര്മ്മ, അഗ്നിവീര്വായു ഖേമാരാം കുമാവത്, അഗ്നിവീര്വായു ഡാനിഷ് ആലം എന്നിവരുടെ മരണം വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. സഹപൈലറ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഇന്ന് രാവിലെ അസമിലെ ജോര്ഹട്ട് വ്യോമസേനാ താവളത്തിലാണ് അപകടം നടന്നത്. എഎന്-32 ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് വിമാനമാണ് തകര്ന്നുവീണത്. ലാന്ഡിംഗിന് ശേഷം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം ജോര്ഹട്ടിലെ റണ്വേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് വ്യോമസേനാ അധികൃതര് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. വ്യോമസേന അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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അസമില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മരിച്ചു
അസമില് ഉണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടത്തില് അഞ്ച് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര് മരിച്ചു. സ്ക്വാഡ്രണ് ലീഡര് പ്രശാന്ത് സിംഗ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ശുഭം കുമാര്, സര്ജന്റ് ജിതേന്ദ്ര ശര്മ്മ, അഗ്നിവീര്വായു ഖേമാരാം കുമാവത്, അഗ്നിവീര്വായു ഡാനിഷ് ആലം എന്നിവരുടെ മരണം വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. സഹപൈലറ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി ജൂണ് 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.