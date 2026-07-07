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  4. ED to provide financial aid for car damaged by CPM workers During ED rain in Pinarayi vijayan's house
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (11:54 IST)

വാക്ക് പാലിക്കാതെ സിപിഎം, പ്രവർത്തകർ തകർത്ത കാർ നന്നാക്കാനുള്ള പണം നൽകിയില്ല, ചിലവ് വഹിക്കാമെന്ന് ഇ. ഡി

ED Raid, Thiruvananthapuram, Inteligence report, Pinarayi vijayan
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (11:54 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (11:56 IST)
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പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില്‍ ഇ ഡി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്ത കാര്‍ നന്നാക്കാന്‍ ഡ്രൈവര്‍ ശ്യാം രാജിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ച് ഇ ഡി. സിഐടിയു ഓട്ടോ യൂണിയന്‍ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി ശ്യാം രാജിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ സിപിഎം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പാലിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇ ഡി ചിലവ് ഏറ്റെടുത്തത്. 
 
ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്ന 3 കാറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് പുറമെ ചെലവായ തുക നല്‍കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇ ഡി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആക്രമണത്തിന് 2 ദിവസം മുന്‍പ് ഫിറ്റ്‌നസ് തീര്‍ന്നതിനാല്‍ ശ്യാം രാജിന്റെ വാഹനത്തിന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഇല്ല. അതിനാല്‍ ആവശ്യമായ തുക കൈമാറുമെന്നും രേഖകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എസ് സിമി അറിയിച്ചു.
 
ശ്യാംരാജിന്റെ അടക്കം 3 ടാക്‌സികളിലായാണ് ഇ ഡി സംഘം മെയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡിന് പോയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ ശ്യാം രാജിന്റെ കാര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെലവായ 1.85 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാത്തതിനാല്‍ കാര്‍ പുറത്തിറക്കാനായിട്ടില്ല.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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