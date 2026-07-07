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വാക്ക് പാലിക്കാതെ സിപിഎം, പ്രവർത്തകർ തകർത്ത കാർ നന്നാക്കാനുള്ള പണം നൽകിയില്ല, ചിലവ് വഹിക്കാമെന്ന് ഇ. ഡി
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് ഇ ഡി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് തല്ലിത്തകര്ത്ത കാര് നന്നാക്കാന് ഡ്രൈവര് ശ്യാം രാജിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് ഇ ഡി. സിഐടിയു ഓട്ടോ യൂണിയന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി ശ്യാം രാജിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ സിപിഎം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പാലിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇ ഡി ചിലവ് ഏറ്റെടുത്തത്.
ആക്രമണത്തില് തകര്ന്ന 3 കാറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഇന്ഷുറന്സിന് പുറമെ ചെലവായ തുക നല്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇ ഡി അറിയിച്ചത്. എന്നാല് ആക്രമണത്തിന് 2 ദിവസം മുന്പ് ഫിറ്റ്നസ് തീര്ന്നതിനാല് ശ്യാം രാജിന്റെ വാഹനത്തിന് ഇന്ഷുറന്സ് ഇല്ല. അതിനാല് ആവശ്യമായ തുക കൈമാറുമെന്നും രേഖകള് സഹിതം അപേക്ഷിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് എസ് സിമി അറിയിച്ചു.
ശ്യാംരാജിന്റെ അടക്കം 3 ടാക്സികളിലായാണ് ഇ ഡി സംഘം മെയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് റെയ്ഡിന് പോയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ശ്യാം രാജിന്റെ കാര് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെലവായ 1.85 ലക്ഷം രൂപ നല്കാത്തതിനാല് കാര് പുറത്തിറക്കാനായിട്ടില്ല.
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വാക്ക് പാലിക്കാതെ സിപിഎം, പ്രവർത്തകർ തകർത്ത കാർ നന്നാക്കാനുള്ള പണം നൽകിയില്ല, ചിലവ് വഹിക്കാമെന്ന് ഇ. ഡി
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