അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 20 ശതമാനം എഥനോൾ: മൈലേജ് കുറയുന്നതായി സർവേ, പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ
- Pinarayi Vijayan: 'പഴയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു'; ഇഡി റെയ്ഡിൽ പിണറായിയെ വാഴ്ത്തി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ
- അസാധാരണം!, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗോവധം നിരോധിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്, ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദേശം
- പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നിര്മല സീതാരാമനും പിന്നാലെ അമിത് ഷായെ കണ്ട് വിഡി സതീശന്; ഇഡി റെയ്ഡില് മൗനം
- ഒരു ദയയും വേണ്ട, അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചുനീക്കണം : അമിത് ഷാ
രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ; എംഎല്എയായി തുടരും
രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ. എംഎല്എയായി തുടരും. രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു പകരം ഒരു എംഎല്എയായി കര്ണാടക രാഷ്ട്രീയത്തില് തുടരാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ശിവകുമാറിനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിര്ദ്ദേശിച്ചു, ഞാന് അതിനു സമ്മതിച്ചു. പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിരുന്നിനിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വര തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകള് പരിഗണനയില് വന്നെങ്കിലും ഒടുവില് ശിവകുമാറിനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന് ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കര്ണാടക കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് കൂടിയായ ശിവകുമാറിന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്.
2023ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ അധികാര പങ്കിടല് കരാര് മാനിച്ചാണ് തീരുമാനം. രണ്ടര വര്ഷം വീതം ഇരുനേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നായിരുന്നു ധാരണ. ചൊവ്വാഴ്ച രാഹുല് ഗാന്ധി ഇരുനേതാക്കളുമായും ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യയോട് സ്ഥാനമൊഴിയില് രാഹുല് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ; എംഎല്എയായി തുടരും
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ് ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കും
ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് റൈഡ് തകര്ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ 'വൈരണനാമ'വും മോഷണം പോയി; സ്വര്ണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കാണാനില്ല
Kerala Weather: കാലവർഷം എത്തുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും
Kerala Weather: അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.