  4. Siddaramaiah rejects high command's proposal to go to Rajya Sabha
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (20:59 IST)

രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ; എംഎല്‍എയായി തുടരും

Publish: Thu, 28 May 2026 (20:59 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (21:10 IST)
രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ. എംഎല്‍എയായി തുടരും. രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു പകരം ഒരു എംഎല്‍എയായി കര്‍ണാടക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തുടരാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ശിവകുമാറിനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു, ഞാന്‍ അതിനു സമ്മതിച്ചു. പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിരുന്നിനിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
 
കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വര തുടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ പരിഗണനയില്‍ വന്നെങ്കിലും ഒടുവില്‍ ശിവകുമാറിനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ ശിവകുമാറിന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്.
 
2023ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ അധികാര പങ്കിടല്‍ കരാര്‍ മാനിച്ചാണ് തീരുമാനം. രണ്ടര വര്‍ഷം വീതം ഇരുനേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നായിരുന്നു ധാരണ. ചൊവ്വാഴ്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇരുനേതാക്കളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യയോട് സ്ഥാനമൊഴിയില്‍ രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ശിവകുമാറിനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു, ഞാന്‍ അതിനു സമ്മതിച്ചു. പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിരുന്നിനിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ്‍ ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കുംമധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍, തെക്കുകിഴക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ഹാപ്പിലാന്‍ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്കില്‍ റൈഡ് തകര്‍ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംവെല്‍ഡിംഗ് തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണിയോടെ തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശികളായ മനോരതി (54), സീമാനി (49), മാലിനി (49), ശ്യാം ഡാനിയേല്‍ (14), റോസ് (16) എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ 'വൈരണനാമ'വും മോഷണം പോയി; സ്വര്‍ണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കാണാനില്ലകാണാതായ വസ്തുക്കള്‍ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിലയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആറ് മാസം മുമ്പ് ഡിജിപി സമര്‍പ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബുധനാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Kerala Weather: കാലവർഷം എത്തുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുംKerala Weather: അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.