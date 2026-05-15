എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തുടരും: വി.ഡി.സതീശൻ

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നിർത്തില്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

Pinarayi Vijayan and VD Satheesan
WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (13:19 IST)
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾക്കു തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലെത്തി സതീശൻ സന്ദർശിച്ചു. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് പിണറായി വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നിർത്തില്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. നാടിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മുൻ സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തുടരും. തങ്ങൾ എതിർത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തിരുത്തൽ കൊണ്ടുവന്നാകും വികസന പദ്ധതികൾ തുടരുക. പിണറായി വിജയനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്കു ക്ഷണിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.


